Paul McCartney se prepara para su concierto en Perú tomando clases de español

Paul McCartney, leyenda viva de la música, se encuentra afinando los últimos detalles para su esperado concierto en Perú el próximo 27 de octubre. En un saludo enviado a sus seguidores peruanos, el ex Beatle expresó su entusiasmo en un perfecto español: “¡Hola a todos! Estamos muy emocionados, estamos en ensayos. Nos estamos preparando para ir a verlos y hacer rock and roll. ¿Acaso no es verdad, amigos? ¡Nos vemos ahí!”. Con localidades completamente agotadas, el Estadio Nacional de Lima promete ser el escenario de una velada inolvidable donde se escucharán los éxitos de todos los tiempos de la súperestrella británica.

La gira “Got Back”, que comenzó en Uruguay el 1 de octubre, ha llevado a McCartney a recorrer varios países de América Latina, incluidos Argentina, Chile y Brasil, antes de llegar a Perú. Cada concierto ha sido un despliegue de energía y nostalgia, con un repertorio que incluye clásicos como “Hey Jude”, “Let It Be” y “Live and Let Die”.

Un esfuerzo por conectar con su audiencia

Paul McCartney ha sorprendido al anunciar que dedica una hora diaria a aprender español con el fin de comunicarse mejor con sus fans peruanos. “Quiero poder comunicarme con la gente en el estadio. Por eso, siempre trato de aprender algunas frases locales que diviertan y entretengan a la gente local y a nosotros también. Me gustan los idiomas. Y aunque sea un poco de tarea extra, me encanta poder comunicarme”, comentó el artista, dejando claro su interés por establecer un vínculo más cercano con su público hispanohablante.

Este esfuerzo no es nuevo para el ex Beatle, quien en sus visitas a distintos países siempre ha intentado hablar en el idioma local, creando momentos memorables para sus seguidores. Con estas clases de español, McCartney busca ofrecer un show más cercano y especial, que no solo resuene en la música, sino también en el corazón de sus fans.

Gira “Got Back”: éxito asegurado en América Latina

La gira “Got Back” ha sido un rotundo éxito en cada una de sus paradas. Con conciertos completamente vendidos y miles de seguidores emocionados, Paul McCartney ha demostrado que su música sigue siendo universal y atemporal. El tour continuará por Colombia, Costa Rica y México antes de llegar a Europa, donde finalizará en su casa en el Reino Unido en diciembre.

En cada presentación, McCartney no solo revive los mejores momentos de su carrera con The Beatles y Wings, sino que también interpreta temas de su carrera como solista, brindando un recorrido completo por su prolífica trayectoria musical. Los asistentes pueden esperar un espectáculo cargado de emociones, con un despliegue de luces, pantallas y efectos especiales que acompañan cada canción.