Linkin Park lanza ‘Heavy Is The Crow’, el himno oficial del Mundial de League of Legends

Linkin Park ha vuelto a la escena musical con fuerza. Este martes 24 de septiembre, la banda de rock estadounidense presentó ‘Heavy Is The Crow’, su segundo sencillo con la nueva vocalista Emily Armstrong.

La canción, que forma parte del álbum ‘From Zero’, también es el tema oficial del Campeonato Mundial de League of Legends 2024, conocido como los Worlds, uno de los eventos más importantes en el mundo de los eSports.

La colaboración entre la banda y el popular videojuego no es casualidad, ya que Linkin Park ha sabido reinventarse y conectar con una nueva audiencia a través de esta alianza.

El videoclip oficial del sencillo, protagonizado por el legendario jugador de eSports Faker y otros destacados gamers de Europa, China, Norteamérica, Brasil y Corea del Sur, ya cuenta con más de 4 millones de vistas en YouTube y se ha convertido en tendencia mundial.

El video de ‘Heavy Is The Crow’ no solo ha impactado por su poderoso sonido, sino también por su narrativa visual. Los integrantes de Linkin Park, Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix, Joe Hahn, Emily Armstrong y Colin Brittain, aparecen representados como personajes del videojuego League of Legends, llevando la experiencia musical a otro nivel.

Los fanáticos han aclamado esta fusión única de música y gaming, destacando el esfuerzo de la banda por adaptarse a las nuevas tendencias y mantener su relevancia en la cultura pop.

El coro de la canción, entonado por Emily Armstrong, resuena con fuerza: “Esto es lo que pediste. Pesada es la corona. Fuego al amanecer. Llueven las cenizas. Intentas contenerlo, pero brota como sangre. Esto es lo que pediste. Pesada es la corona”. Estas letras, cargadas de emoción, reflejan la transición de la banda tras la trágica pérdida de Chester Bennington y la búsqueda de un nuevo comienzo.

IMPACTO GLOBAL Y ÉXITO EN PLATAFORMAS DIGITALES

Desde su lanzamiento, ‘Heavy Is The Crow’ se ha posicionado como uno de los temas más comentados en redes sociales y plataformas de música digital. La colaboración con League of Legends ha permitido a Linkin Park conectar con millones de seguidores en todo el mundo, consolidándose como una de las bandas de rock más influyentes de su generación.

El estreno del sencillo y su videoclip han generado gran expectativa entre los seguidores del grupo y los aficionados a los eSports. Muchos elogian la capacidad de la banda para reinventarse y adaptarse a las nuevas tendencias, manteniendo su esencia mientras exploran nuevos horizontes creativos.