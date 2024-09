¡Sting regresa a Lima! El legendario músico británico se presentará en febrero de 2025

Los fans peruanos de Sting están de celebración. El icónico músico británico, conocido por ser la voz de The Police, ha confirmado su regreso a Lima como parte de su gira mundial Sting 3.0. El concierto se llevará a cabo el 26 de febrero de 2025 en el recinto Costa 21, y promete ser un espectáculo inolvidable que reunirá lo mejor de su carrera en solitario y sus grandes éxitos con la legendaria banda.

UN ESPERADO REGRESO

Este anuncio ha generado gran expectativa, ya que marcará el regreso de Sting a tierras peruanas después de 14 años. Su última visita fue en 2011, cuando ofreció un concierto sinfónico en la explanada del Estadio Monumental, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional. Aquella noche, más de 20 mil personas vibraron al ritmo de clásicos como "Every Breath You Take", "Roxanne" y "Englishman in New York". Ahora, el intérprete de éxitos atemporales vuelve a Lima para presentar un show que promete ser igual de memorable.

La gira Sting 3.0 no solo visitará Perú, sino también países como Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, República Dominicana y México. El tour arrancará el 14 de febrero en Río de Janeiro y finalizará el 7 de marzo en Ciudad de México, haciendo de esta una de las giras más ambiciosas de la estrella británica en América Latina.

ENTRADAS A LA VENTA: FECHAS Y DETALLES

Las entradas para el concierto en Lima estarán disponibles a través de Teleticket. La venta general comenzará el 27 de septiembre, mientras que los miembros del Fan Club de Sting podrán acceder a una preventa exclusiva del 24 al 26 de septiembre. Además, los clientes del BBVA podrán adquirir sus boletos con un 15% de descuento durante los días 25 y 26 del mismo mes.

Se espera una alta demanda para este evento, dado el histórico éxito de Sting en su última visita. Los organizadores recomiendan a los fanáticos estar atentos a las fechas y asegurar sus entradas con anticipación para no perderse este show único.

Con su regreso a Lima, Sting no solo trae su música, sino también un mensaje de arte y conciencia, reafirmando su conexión con el público peruano que lo espera con ansias para disfrutar de una noche mágica en Costa 21.