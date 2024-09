Gladiador 2: Aún no se estrena la segunda parte y Ridley Scott ya piensa en la tercera parte

La esperada “Gladiador 2” todavía no llegó a las salas de cine, pero su director Ridley Scott manifestó que quiere hacer “Gladiador 3”.

El reconocido cineasta reveló en una entrevista que ya tiene en mente una idea para una tercera película de la saga épica, que empezó con el personaje de Máximo, el general romano que tras ser traicionado se volvió un gladiador para enfrentar al emperador de Roma en la arena.

¿La saga de Gladiador continuará?

Scott confesó que el final de Gladiador 2 deja la puerta abierta a una continuación, en diálogo con el medio francés Premiere.

"Ya estoy jugando con la idea de Gladiator 3. ¡No, de verdad! Ya encendí la mecha. El final de Gladiator 2 me recuerda al de El Padrino, donde Michael Corleone termina en un trabajo que no quiere y se pregunta: '¿Y ahora qué, padre, qué hago?'. Así que la próxima película será sobre un hombre que no quiere estar donde está", dijo el director.