¿Reconciliación? Sofía Franco sobre Álvaro Paz de la Barra: “Lo quiero un montón y lo adoro”

A pesar de que no se encuentra con pareja en estos momentos, Sofía Franco reveló como es la relación que mantiene con el padre de su hijo, Álvaro Paz de la Barra, a quien conoció hace más de 10 años.

En conversación con América Hoy, Franco indicó que tiene un gran cariño por el exalcalde La Molina y que lo aprecia bastante, debido a que compartieron gratos momentos en la vida.

“A Álvaro lo quiero un montón, lo adoro y para qué contar detallitos, es que no quiero alimentar algo que no deseo que se esté comentando. Mi relación con Álvaro es muy buena, estamos en constante comunicación, coordinando y haciendo equipo en la formación de nuestro hijo”, indicó la conductora de televisión.

¿TIENE PRETENDIENTES EN MÉXICO?

Al estar por México, Sofía Franco precisó que durante su estadía en México conoció varias personas, por lo que se encuentra experimentando nuevas etapas en su vida y no descartó que pueda volver a enamorarse.

“Soy muy amiguera, tengo amigos y amigas mexicanas, no niego que existan galanes, pero no estoy pensando ni buscando eso, me siento muy bien así”, enfatizó.