Brunella Horna a hijas de ‘Chibolín’: “Deben mostrar sus ingresos para aclarar su situación”

Durante la reciente emisión del programa ‘América Hoy’, la conductora Brunella Horna se refirió al caso de Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, quien fue detenido por la Policía Nacional tras ser acusado de lavado de activos y tráfico de influencias.

En medio de la polémica, Horna sugirió a Génnesis y Jossety Hurtado, hijas del presentador, que muestren sus ingresos obtenidos como influencers para aclarar cualquier duda sobre sus finanzas.

“Para que ese tema no embarre a Génnesis y Jossety, ellas deberían mostrar sus ingresos que tienen por las redes sociales y así decir: 'Yo me he comprado mi cartera, yo me he comprado mi carro gracias a esto (trabajo)'”, comentó Horna.

El escándalo que envuelve a ‘Chibolín’ ha puesto la lupa sobre su entorno familiar, en especial sobre sus hijas, quienes tienen una gran presencia en redes sociales. Brunella Horna hizo énfasis en que los influencers también deben ser transparentes con sus ingresos y contribuir legalmente con el pago de impuestos.

“Los influencers también deben pagar y tienen que demostrar facturas”, agregó. Este comentario se da en un contexto en el que cada vez se pide más transparencia a las figuras públicas que monetizan su actividad en redes sociales.

DETENCIÓN A ANDRÉS HURTADO

Andrés Hurtado fue detenido en una clínica de San Borja por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) en un operativo conjunto con el Ministerio Público. Hurtado se encontraba en la clínica Novo Q, donde fue capturado en una camilla, visiblemente desmejorado. Según se informó, permanecerá en detención preliminar por siete días mientras se realizan las investigaciones correspondientes.