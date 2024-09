Christian Domínguez niega haber contactado a Alexa Samamé y advierte con demanda

El cantante de cumbia Christian Domínguez negó tajantemente haber vuelto a comunicarse con Alexa Samamé, modelo chiclayana que afirmó haber recibido mensajes y videos motivacionales del artista. "Todo es mentira", expresó Domínguez en una reciente entrevista con el diario Trome, en la que desmintió las declaraciones de Samamé, quien en febrero pasado reveló un supuesto romance con el cantante cuando aún mantenía una relación con Pamela Franco.

Domínguez, quien actualmente es conductor del programa ‘Préndete’ de Panamericana Televisión, aseguró que jamás intentó contactarse con la joven modelo después del escándalo mediático. “No (hablo con ella), jamás he intentado comunicarme con ella. Es más, le voy a dar la oportunidad de que se retracte, porque si no lo hace, la demandaré”, advirtió el líder de la Gran Orquesta Internacional.

ALEXA SAMAMÉ: ¿QUÉ FUE LO QUE DIJO?

Alexa Samamé, de 24 años, hizo sus declaraciones a través de sus redes sociales, indicando que Christian Domínguez le envió mensajes motivacionales y videos por TikTok, tras su separación de Pamela Franco. Además, denunció haber sido expulsada de una discoteca en Chiclayo por un supuesto pedido del propio Domínguez, quien se iba a presentar junto a su orquesta. “Hasta lo que pasó en Chiclayo se lo puedo tolerar como show, para que se beneficie, pero una cosa diferente es lo que hizo ahora (en sus redes sociales). Le voy a dar la oportunidad de que se retracte, si no lo hace, tendrá que mostrar una prueba de lo que está diciendo”, señaló el artista.

Samamé, quien se presentó en febrero en el programa de Magaly Medina, afirmó haber tenido encuentros con Domínguez cuando este visitaba Chiclayo, e incluso mencionó que un amigo del cantante le ofreció 10 mil soles para que no hablara al respecto. “Yo no quería dinero ni fama”, aseguró en su momento la modelo e ingeniera industrial.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ: "NO TRABAJO A PILAS NI SOY EL PAYASO DE NADIE"

Ante las recientes declaraciones de Samamé, Domínguez dejó en claro que, aunque en su momento aceptó su culpa sobre el romance con la joven, ahora rechaza tajantemente cualquier intento de comunicación posterior. “Tuve que apechugar, no importa si lo agrandó o maximizó, acepté mi culpa. Pero ahora es diferente porque no sucedió, yo afronto mis culpas, pero no trabajo a pilas ni soy el payaso de nadie”, enfatizó el cantante de 41 años.