Alexa Samamé confesó que Christian Domínguez le escribió luego de incidente: "lo dejaba en visto"

Alexa Samamé, conocida por haber mantenido un "good time" con Christian Domínguez, sorprendió al revelar que el artista intentó volver a contactarla después del polémico ampay que protagonizaron en febrero.

Según la modelo, el cumbiambero le envió varios videos de TikTok con contenido motivacional, a lo que ella respondió dejándolo en visto o simplemente dándole 'me gusta' sin entablar conversación. "Al mes del escándalo, me mandaba tiktoks motivacionales y no le respondía. Creo que por eso actúa así", confesó Samamé en sus redes sociales.

TENSO ENCUENTRO EN CHICLAYO

La situación entre ambos se volvió aún más incómoda durante un reciente evento en Chiclayo, donde la presencia de Alexa en el escenario generó un incidente con el cantante.

Según Samamé, Christian Domínguez mostró su incomodidad y pidió al dueño de la discoteca que la retirara del lugar antes de su presentación. "Christian habló con el dueño para que no me presentara", relató la modelo, quien trabajaba en el evento. Este pedido causó tensión en el ambiente, ya que el cantante amenazó con no salir a cantar si ella seguía en el escenario.