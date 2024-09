¿Indirecta para Yahaira Plasencia? Jefferson Farfán alborota las redes sociales: “perdiste tu oportunidad”

Jefferson Farfán ha vuelto a encender las redes sociales con lo que sería una indirecta para su expareja Yahaira Plasencia.

En medio de los rumores sobre una posible reconciliación entre la salsera y el exfutbolista, ‘La Foquita’ publicó un video cantando con la frase: “reina sin trono, se te cayó la corona”.

“Tu reloj no da la hora, reina sin trono, se te cayó la corona, te quedaste sola, y ahora salta pa’ atrás... No me llames más que ya perdiste tu oportunidad, así que salta pa’ atrás”, se le escucha cantar en el clip.

Finalmente, agregó la frase: “Yo soy un galáctico y tú andas con pisa pajas”, agregó.

¿RECONCILIACIÓN A LA VISTA?

Las especulaciones sobre una posible reconciliación de esta polémica pareja empezaron a surgir con fuerza en redes sociales cuando Paolo Guerrero dijo en el podcast ‘Enfocados’ que su amigo Farfán habría tenido un encuentro con la salsera.

Luego de que salieran a flote estos rumores, la cantante publicó un video cantando: “ya no me llames, no voy a volver contigo”, una frase que ha levantado sospechas sobre una presunta indirecta contra su ex.

Al ser consultada sobre estas especulaciones, ha brindado declaraciones poco claras a la prensa sobre el vínculo que mantiene con ‘La Foquita’.