Legendaria banda Iron Maiden celebra 50 años con gira mundial: ¿regresará a Perú?

La emblemática banda de heavy metal, Iron Maiden, iniciará su gira mundial "Run For Your Lives" el 27 de mayo de 2025 en Hungría, celebrando 50 años desde su fundación por Steve Harris en 1975. Esta gira, que de momento solo ha confirmado fechas en Europa, promete deleitar a los fans con un setlist que recorre los primeros nueve álbumes de estudio, desde el autotitulado "Iron Maiden" hasta "Fear of The Dark".

En palabras de la banda, compartidas en sus redes sociales, este tour no solo marcará un hito en la historia del grupo sino que también ofrecerá "un espectáculo jamás elaborado", diseñado para sumergir a los fans en una experiencia musical que abarca los primeros nueve álbumes de estudio del grupo. Los seguidores de la 'Doncella' pueden esperar una producción a gran escala, digna de un aniversario tan significativo.

ANTECEDENTES Y POSIBLES DESTINOS

Aunque aún no se ha confirmado si Perú estará en la ruta de la gira, los fans peruanos mantienen la esperanza de ver nuevamente a la banda en suelo nacional. Iron Maiden ha visitado Perú en dos ocasiones, 2009 y 2011, dejando recuerdos imborrables en el Estadio San Marcos. La inclusión de Perú en "Run For Your Lives" sería una oportunidad para revivir la euforia de sus conciertos anteriores y fortalecer su vínculo con los fans sudamericanos.

Con la gira extendiéndose hasta 2026, se anticipa que nuevas fechas serán anunciadas progresivamente. Los seguidores de Iron Maiden en Perú y alrededor del mundo están atentos a cualquier noticia que pueda confirmar más conciertos en América Latina, manteniendo viva la esperanza de que la legendaria banda incluya a sus ciudades en esta celebración histórica.