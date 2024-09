Julián Zucchi y el distanciamiento que tuvo con Priscila Mateo: “‘cómo te vas a meter con una reportera’”

Julián Zucchi abrió su corazón y habló sobre su relación con Priscila Mateo, el distanciamiento que atravesaron, la decisión de no tener más hijos y la “interrupción obligada” que tuvo tras protagonizar un ampay.

“Este año fue un poco duro, tuve que dejar de chambear por primera vez en mi vida, me di cuenta de que desde los 7 años trabajaba y casi nunca había tenido una interrupción y tuve una interrupción obligada. Me costó confiar en la gente que te quiere de verdad, en los profesionales, mi psicólogo, tuve que empezar con un psiquiatra, terapia de hielo”, se le escucha decir a ‘América Hoy’.

CIERRA LA FÁBRICA

Con respecto a su relación con la reportera, sostuvo que están llevando las cosas paso a paso y que no tiene planeado tener más hijos.

“(¿Te gustaría tener más hijos?, de hecho, no puedo, esto es algo que ya se habló, ósea yo tengo una vasectomía, es una decisión, una planificación. Son procesos saludables, sobre todo entendiendo que son dos personas que vienen cada una con un mundo, Priscila siendo mamá, teniendo un ex que es el papá y yo con otra historia, con una separación que tiene un año, hay que estar planteados”. Son procesos saludables, sobre todo entendiendo que son dos personas que vienen cada una con un mundo, Priscila siendo mamá, teniendo un ex que es el papá y yo con otra historia, con una separación que tiene un año, hay que estar planteados”, reveló al citado medio.

Como bien se sabe, el artista tiene dos hijos junto con Yiddá Eslava, con quien tuvo una relación de 11 años.

DISTANCIAMIENTO

El actor argentino reconoció que, en su momento, tuvieron un distanciamiento como pareja y contó detalles sobre cómo atravesaron su escandaloso inicio de relación.

“A mí es como ‘cómo te vas a meter con una reportera de espectáculos’ y a ella lo mismo. Nos hemos distanciado en algún momento y nos hemos vuelto a reencontrar. Lo único que queremos es que nos dejen vivir nuestra vida”, dijo al citado medio.