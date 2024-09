Emmy 2024: fecha, hora, los favoritos y todo lo que debes saber de la gala

Hoy, domingo 15 de septiembre, se llevará a cabo la 76ª edición de los Premios Emmy 2024, la gala más esperada de la televisión estadounidense.

Como bien se sabe, esta es la segunda entrega de los premios Emmy que se realiza en 2024. La huelga de actores y actrices, que se produjo en 2023, hizo que se retrase dicha premiación hasta enero de este año.

SERIES MÁS ACLAMADAS

Shōgun: 25 nominaciones.

The Bear: 23 nominaciones.

Only Murders in the Building: 21 nominaciones

Entre las miniseries destaca True Detective: Night Country con 19 nominaciones y Bebé reno de Netflix. También se encuentran entre los favoritos: ‘Fargo’, ‘Ripley’ y ‘Lessons in Chemistry’.



HORARIO DE LA ALFOMBRA ROJA

Perú: 6:00 p.m.

México: 5:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

HORARIO PARA VER LOS EMMYS

Perú: 7:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

(Con información de AFP)