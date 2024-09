Cantante Deyvis Orosco explica llamada que realizó a su expareja Andrea San Martín

Tras unos días en silencio, el cantante Deyvis Orosco se pronunció sobre la llamada que realizó a su expareja Andrea San Martín. Según explicó, trató de comunicarse con la influencer a principios de agosto, para coordinar una entrevista en un programa radial que ella conduce.

El líder del Grupo Néctar señaló que decidió hablar sobre el tema pues desea proteger a su familia de comentarios malintencionados que se han registrado sobre la llamada. Asimismo, aseguró que su esposa, Cassandra Sánchez de Lamadrid, estaba al tanto de la situación.