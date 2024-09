Samantha Batallanos tras terminar con Maicelo: “Solo me interesa trabajar y el money”

A casi un mes de haber terminado su relación con Jonathan Maicelo, la modelo Samantha Batallanos ofreció una entrevista a un medio local y realizó una serie de revelaciones tras separarse del boxeador.

En declaraciones al diario Expreso, Batallanos se pronunció acerca del ampay con un chico en un conocido hotel de Lima y mencionó que por el momento su corazón no tiene dueño, pero lo único que quiere es enfocarse en su trabajo y en el dinero.

“Estoy sola, he decidido estar soltera por un buen tiempo. Solo me interesa trabajar, money money, y superarme, día a día, en el aspecto profesional”, declaró la modelo.

¿TIENE ALGÚN VÍNCULO CON MAICELO?

Por otro lado, Samantha Batallanos manifestó que se alejó completamente de Jonathan Maicelo, a pesar de que se volvieron a dar una nueva oportunidad, sin embargo, las cosas no funcionaron como lo habían planificado.

“Nada, ya no pasa nada entre nosotros, contacto cero, me parece que es mejor así cuando las cosas no funcionan con una pareja, lo intentamos y no se pudo”, enfatizó.