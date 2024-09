Daniela Darcourt y Waldir Felipa confirman su relación: “supe tan solo con verte que viviría en tus ojos para siempre”

A través de una emotiva publicación en Instagram, Daniela Darcourt y el bailarín Waldir Felipa oficializaron su relación.

“Pensaría que en mi vida ya existías, antes de tener yo vida, así estaba escrito”, fue la descripción que escribió el bailarín en una publicación en la que se le ve junto a la cantante, destacando la fecha: “08.09.24”.

A lo que la salsera respondió: “súper tan solo con verte que viviría en tus ojos para siempre”, agregando un hashtag con la frase: “te adoro”.

EX DE BELÉN ESTÉVEZ

Las muestras de afecto que ha tenido la ahora pareja durante las últimas semanas, han traído a la memoria de los internautas el romance que tuvo Waldir Felipa, conocido por su participación en ‘El Gran Show’, con la bailarina Belén Estévez.

Ambos bailarines eran los favoritos para ser los ganadores de dicho reality en 2011 y luego de algunas presentaciones, los artistas confirmaron su romance.

No obstante, en diciembre de 2011, la argentina dio a entrever que había cortado la relación con el joven chinchano y luego confirmó en el programa ‘A las once’, que la diferencia de edad había sido un factor que hizo dudar a Waldir Felipa.

“Durante nuestra participación en el programa (‘El gran show’) no tuvimos tiempo para analizar profundamente nuestra relación. De alguna manera, él no pudo soportar la diferencia de edad, lo entiendo, pero no lo comparto”, sostuvo Estévez al programa que conducía Jessica Tapia, según el diario La República.