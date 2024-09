Hello Kitty no es un gato: detalles que quizás no conocías de este famoso personaje animado

Hello Kitty es un personaje que ha conquistado el corazón de miles de personas alrededor del mundo, durante 50 años. No obstante, muchos fanáticos terminaron sorprendidos al enterarse que esta popular figura no es una gata, sino una niña,

DATOS CURIOSOS DE HELLO KITTY QUE QUIZÁS NO SABÍAS

La autora del libro ‘Pink Globalization: Hello Kitty’s Trek Across the Pacific’, Christine R. Yano, fue una de las primeras en dar a conocer en 2014 que el popular personaje era una niña, pese a su apariencia felina.

Adicionalmente, destacó que Kitty, nació en los suburbios de Londres, tiene una familia, una mejor amiga y, curiosamente, un gato como mascota.

Kitty White es su nombre real, mide lo equivalente a cinco manzanas de alto y pesa tres veces dicha fruta.

Nació el 1 de noviembre, por lo que es Escorpio, según el zodiaco. Adicionalmente, sueña con ser pianista o poeta.

(Con información de Infobae)