Carlos Carlín responde acerca de su orientación sexual: “He probado de todas las cremas”

En medio de una entrevista para el programa de Magaly Medina, el popular ‘Tony’ de la serie ‘Pataclaun’, Carlos Carlín respondió sin censura acerca de los rumores sobre su orientación sexual.

En conversación con el reportero de ‘La Urraca’, Carlin manifestó que a pesar de haber pasado los 50 años ha podido conocer todo tipo de personas en la vida, por lo que no pudo dar una respuesta concreta.

“Yo soy una ameba, hermano. He probado de todo en mi vida, tengo 53 años y ahora soy una ameba. Si quieres ponerme un término, puedes ponerme el término que quieras. He probado todas las cremas y lo he dicho toda la vida”, manifestó.

¿AMORÍO CON JOHANA SAN MIGUEL?

Aunque no se le conoce pareja al comediante, años atrás se compartió una fotografía junto a Johana San Miguel besándose. La actriz en una reciente entrevista a un medio local no descartó poder comenzar una relación con Carlos Carlín.