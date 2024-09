Yiddá Eslava descarta volver a juntarse con Julián Zucchi: “No me siento a tomar un café con él”

Luego de la separación entre Yiddá Eslava y Julián Zucchi hace más de seis meses donde ambos soltaron cosas privadas de la relación que tenían, la exchica reality manifestó que finalizó su amorío con el argentino en buenos términos, pero a pesar de ello, no volvería a juntarse con él.

“Tampoco voy a decir que nos sentamos a tomar un café, que eso no es verdad. Me crean o no, no me siento a tomar un café con él, pero si tratamos de, a través de los abogados, llegar a un consenso y que vamos avanzando”, declaró.

¿QUÉ DIJO SOBRE EL NUEVO AMOR DE JULIÁN?

Al ser consultada sobre la nueva oportunidad que se dio Julián Zucchi con la reportera Priscila Mateo, Yiddá Eslava prefirió mantenerse al margen y sostuvo que en estos momentos se encuentra enfocada en trabajar por sus pequeños.

“Con él (Julián) no hablo nada de eso y prefiero ni siquiera averiguar. Tengo bastantes cosas, estoy viviendo lo del show, trabajar por mis hijos, estoy con mi chico, tengo cosas para mí, más importantes que resolver que estar en chismeríos”, manifestó.