Tinelli no se queda callado ante críticas contra Milett Figueroa por su rol como jurado: “canta muy bien”

Marcelo Tinelli no se quedó callado ante las críticas que ha recibido su novia Milett Figueroa por haber sido seleccionada como jurado en el programa ‘Cantando 2024’.

El empresario y conductor dio a conocer que la modelo peruana cuenta con formación en canto, al igual que su madre, y que tiene una linda voz.

"Canta muy bien, sí, totalmente. Sí, canta muy bien, pero bueno, es más fácil bardear o decir ‘está ahí porque sale con Marcelo, es la mujer de Marcelo’ que averiguar. Milett canta muy bien, ha estudiado en el Conservatorio de Canto en Lima, como la mamá", explicó en una entrevista para un programa argentino, según América TV.

¿POR QUÉ TOMÓ LA DECISIÓN DE DESIGNARLA COMO JURADO?

Tinelli fue consultado sobre qué aspectos había tomado en cuenta, sin tomar en cuenta que se trata de su pareja, para seleccionarla para dicho puesto.

"Tomé la decisión de que Milett esté en el jurado porque me parece interesante ver a una persona que nunca estuvo en el jurado como Milett que canta y baila muy bien. Me parece bueno, que puede aportar mucho. En general me gusta cómo se expresa la gente de Perú y me parece que Milett es muy respetuosa y sabe mucho de canto", agregó.