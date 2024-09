Yahaira Plasencia sobre presunto ‘remember’ con Farfán: “No ha pasado nada, estoy enfocada en mis cosas”

Luego de que Paolo Guerrero revelará en el podcast de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, que habría tenido un presunto ‘remember’ con Yahaira Plasencia. La salsera se pronunció con respecto al tema y señaló que no tuvo nada que ver con ‘La Foquita’.

De igual manera, la popular ‘Patrona’ manifestó que no hablará nada del tema, porque los medios de comunicación comenzarán a especular sobre el tema, y lo último que quiere es que se extienda por semanas.

“No tengo nada que decir, es cosa de ellos, yo no tengo nada que decir. Yo estoy enfocada en mis cosas (...) Me alejo de las cosas, no tengo nada que decir respecto a eso, (si hablo) es peor se agranda más eso que están hablando. No ha pasado nada y estoy enfocada en mis cosas”, sostuvo.

ENFOCADA EN SU CARRERA MUSICAL

Yahaira Plasencia dejó en claro que en estos momentos se encuentra enfocada en sus proyectos musicales, pero no descartó que vuelva a enamorarse, recordando que su última relación fue con el cantante Jair Mendoza.