Liss Padilla causa controversia tras anunciar la separación de su esposo: “me quiere hacer quedar mal”

La popular tiktoker, Lis Padilla, quien saltó a la fama por su coreografía del tema ‘Son de amores’, ha vuelto al ojo público tras revelar a sus seguidores la separación de su esposo, a través de un emotivo 'live’.

La creadora de contenidos dio a conocer entre lágrimas el fin de su relación de 7 años con 'El hombre de la casa Enrique', como lo llamaba en sus videos, y sostuvo que planea traer a sus hijos a vivir con ella en la capital, con miras a continuar con su carrera en el entretenimiento.

“Quiero traer a mis hijos, pero él no está de acuerdo. Me dice: no hagas que te haga quedar mal en las redes sociales”, dijo la tiktoker.

"Me quiere hacer quedar mal", sostuvo.

ESPOSO DE LIS PADILLA LE RESPONDE

Ante las acusaciones, Enrique Hildebrandt, ahora expareja de Padilla, se pronunció sobre las declaraciones de la creadora de contenido.

“Está bien que está en buen momento, que gana bien, no por eso a uno lo va a minimizar”, señaló.

“Me dijo que busque un trabajo de verdad, que qué hago cuidando gallinas.... Yo he visto a gente que criando gallina ha hecho estudiar a sus hijos hasta la universidad (...) muchos piensan que yo manejo su plata, no, yo no manejo nada de la señora Lis”, precisó.

“La señora debe ser bien franca al hablar, yo le dije, ‘apóyame, mi intención no es hacerte quedar mal’... Ella se va a cosas más extremas, a hacerme quedar mal, la realidad no es así. No sé qué buscará ella. Como ven, yo no soy cuidador, yo estoy con mis hijos porque quiero a mis hijos”, agregó, destacando que lo “ha hecho un costado”.