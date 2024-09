Sebastián Yatra cumplirá su sueño de tener un protagónico en Broadway: “me vuela la cabeza”

Sebastián Yatra ha roto su silencio musical tras lanzar el tema ‘Los Domingos’, su primera canción en un año, sin contar la colaboración que tuvo con Aitana en ‘Akureyri’; sin embargo, ha sorprendido a sus fanáticos con un nuevo paso en su carrera musical: ser protagonista de 'Chicago' en Broadway.

“¡Llevaba mucho tiempo guardando este secreto, pero POR FIN les puedo contar que voy a ser protagonista en BROADWAY en la obra CHICAGO, no me dejo de sorprender y agradecerle a la vida por estas oportunidades tan especiales, recuerdo haber ido a ver a Ricky Martin en Evita hace 12 años antes de lanzarme como artista, y ahora estar a punto de vivir ese mismo sueño me vuela la cabeza! ¡Los veo en BROADWAY! y… Billy Flynn ahora colombiano”, escribió en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

YATRA EN NUEVA YORK

En el video se observa al cantante colombiano paseando por Nueva York hasta llegar al Ambassador Theatre donde se llevará a cabo la función.

Este video que hizo con “mucho amor” cuenta con comentarios de Lasso, Ricky Martin, Lele Pons y otros artistas de renombre que aplauden este nuevo paso en su carrera.