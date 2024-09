Carlos Sadness saluda a fans peruanos: "Estoy agradecido con ustedes por el gran cariño que me guardan"

Carlos Sadness, la voz emblemática del indie pop español, vuelve a Perú tras casi dos años de ausencia. Con motivo del lanzamiento de su quinto álbum, 'Realismo Mágico', el cantante está programado para un espectáculo esperado el 2 de octubre en el Centro Cultural Barranco. A medida que las entradas se venden aceleradamente, Sadness expresa su gratitud: “Estoy agradecido con ustedes (Perú) por el gran cariño que me guardan, esto no lo imaginé”.

A diferencia de sus trabajos anteriores, 'Realismo Mágico' no busca explorar nuevos territorios musicales sino fortalecer la conexión con sus raíces musicales. “Este es un disco que conecta con lo que hice anteriormente, es más conservador. Con este disco no busco caminos nuevos, este disco se centra más en prevalecer la identidad, fortalecer cosas que la gente ya conocía”, comenta Sadness. Además de las nuevas melodías, el repertorio del concierto incluirá los clásicos que han resonado con su audiencia a lo largo de los años.

Carlos Sadness ha encontrado una base de fans leales en Perú, un apoyo que valora profundamente, especialmente teniendo en cuenta que su música ganó popularidad incluso antes de su primera actuación en vivo en el país. "Muchos me preguntan cuál es el secreto para que la gente escuche mi música, y la verdad no sé qué decirles, porque no lo sé. De pronto la gente empezó a escucharme y yo no había ido (al Perú)", revela el cantante.

INFLUENCIAS Y GASTRONOMÍA

Aunque aún no ha decidido si algún artista local se unirá a él en el escenario, Sadness muestra admiración por la música de Adrián Bello y expresa su encanto por la gastronomía peruana. “No he escuchado mucho, pero me agrada la música de Adrián Bello, me parece un artista interesante. Lo que sí he probado mucho y me encanta es la comida peruana, quedé fascinado”, comenta.

La anticipación está en su punto máximo mientras se acerca la fecha del concierto, con entradas a punto de agotarse. Los fans que deseen ser parte de esta experiencia única tienen una última oportunidad de asegurar su lugar a través de Joinnus.com. Con 'Realismo Mágico', Carlos Sadness no solo promete una noche de música inolvidable, sino también una celebración de la relación duradera y afectuosa con sus seguidores peruanos.