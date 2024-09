Ana Paula Consorte feliz con el fichaje de Paolo Guerrero por Alianza Lima: “donde mereces estar”

Ana Paula Consorte no dudó en sumarse a la emoción de la llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima con un tierno mensaje sobre este nuevo paso en la carrera del padre dos de sus hijos.

Por medio de una historia de Instagram, la modelo brasileña compartió una publicación del club de La Victoria que anuncia la incorporación del ‘Depredador’.

“Éxitos mi amor, Paolo Guerrero. Estoy muy feliz por ti. Donde mereces estar #arribaalianza”, escribió en sus redes sociales.

DOÑA PETA EN MATUTE

La mamá de Paolo Guerrero, Petronila Gonzales, llegó al estadio Alejandro Villanueva para la presentación del ‘Depredador’.

"Es mi emoción más grande de la vida. Misión cumplida con mi hijo, era mi casa. Paolo estuvo muy emocionado, no he hablado mucho con él, pero le tengo que dar un abrazo grande. Está cumpliendo todas sus metas, creo que va a meter muchos goles. Su vida es Alianza Lima. Se privó de muchas cosas, dejó todo, no tuvo infancia, no tuvo juventud. Sigue a esta edad porque le gusta mucho el fútbol”, dijo Doña Peta a Latina.