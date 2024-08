¡Top LED está causando furor entre las fashionistas de Nueva York!

El Halal Cart Bandeau Top, una prenda revolucionaria creada por la diseñadora Edna St. Louis, ha captado la atención de las fashionistas neoyorquinas. Con luces LED y un diseño audaz, el top rinde homenaje a la vibrante vida urbana de Nueva York, celebrando su diversidad y creatividad.

INSPIRACIÓN DETRÁS DEL 'HALAL CART BANDEAU TOP'

Edna St. Louis, diseñadora de vanguardia de 26 años, lanzó este innovador top durante la Semana de la Moda de Nueva York en febrero de 2024. Inspirada por los icónicos carritos de comida halal que decoran las esquinas de la ciudad, la prenda cuenta con una pantalla LED envolvente que muestra palabras como "cordero", "kebab", "arroz" y "muffin", evocando los menús luminosos de la Gran Manzana. Con su estilo tipo corsé y cierre de velcro ajustable, el top se ha convertido rápidamente en un símbolo de expresión y arte.

Desde su presentación, el Halal Cart Bandeau Top ha conquistado a miles en redes sociales. Usuarios en TikTok lo califican de “icónico” y lo comparan con las hebillas de cinturón LED de los años 2000, destacando su audacia y originalidad.

REPERCUSIÓN Y CUIDADOS DE LA PRENDA

El top ha desatado un fenómeno en el ciberespacio, acumulando más de 500.000 seguidores que celebran su diseño único. Resistente a las salpicaduras y fácil de limpiar, la prenda tiene la peculiaridad de que sus mensajes en la pantalla LED no pueden cambiarse tras la compra, conservando así la esencia de los carritos de comida halal. Su precio de 295 dólares, según The New York Post, no ha frenado las ventas, que han triplicado la lista de pedidos de la marca desde su lanzamiento.

St. Louis atribuye su éxito a la ciudad de Nueva York: “Le debo muchísimo a Nueva York. Es una enorme fuente de inspiración para mí”. Con esta creación, la diseñadora ha logrado combinar moda, tecnología y cultura urbana, redefiniendo lo que significa vestirse en una ciudad que nunca duerme.