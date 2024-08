¿Tienes problemas para usar palillos chinos? profesora muestra un ingenioso truco en TikTok

Laura, una maestra de matemática de origen español, se ha convertido en una sensación en TikTok al compartir un ingenioso truco para usar palitos chinos que rápidamente se ha hecho viral en redes. Desde un restaurante de comida asiática, Laura explicó cómo un simple pedazo de tela puede transformar la experiencia de usar estos utensilios.

REACCIONES POSITIVAS EN LAS REDES SOCIALES

La profesora mostró una tela que colocó a lo largo de los palitos y luego la enrolló en un extremo de estos, con lo que creó un soporte que ayudar a mantener los chopsticks en paralelo, facilitando su uso y evitando que se muevan constantemente.

El video de Laura no solo se viralizó rápidamente, sino que también recibió una avalancha de comentarios positivos. Usuarios de todo el mundo agradecieron el truco, destacando lo útil que será en sus futuras salidas a restaurantes de comida asiática. "Me salvaste la vida con este trucazo" y "El mejor truco que he visto hasta ahora" fueron solo algunos de los mensajes que inundaron la publicación.

CÓMO UN SIMPLE TRUCO PUEDE HACER LA DIFERENCIA

Para muchas personas, usar palitos chinos puede ser un desafío, pero gracias a este sencillo truco, la maestra Laura ha logrado que esta tarea sea mucho más accesible. La técnica que compartió no solo es fácil de implementar, sino que también ha sido elogiada por su ingenio. "Si sois un desastre con los palillos como yo, este video os interesa", escribió Laura en su publicación, antes de mostrar cómo transformar los palitos chinos en una herramienta más manejable.