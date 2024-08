Lucho Paz sobre Christian Yaipén: “No convence, le falta mucho por aprender”

Durante una entrevista, el exintegrante del Grupo 5, Lucho Paz se pronunció sobre el momento que viene atravesando el vocalista de la agrupación, Christian Yaipén y manifestó que es un cantante que aún no logra convencer al público cada vez que se sube al escenario.

Asimismo, Paz manifestó que a Yaipén le faltan muchas cosas por aprender en la cumbia, ya que es un género musical en el que los cambios son constantes, por lo que se torna un poco complicado para los artistas.

“Me parece que es un cantante aceptable, pero no convence, porque le faltan muchas cosas para cantar la cumbia. Interpretación, sentimientos, muchos quiebres (le falta). Por eso te digo que la cumbia es difícil de cantar", declaró.

UN SALTO PREMATURO A LA CUMBIA

Para Lucho Paz, Christian Yaipén tuvo un debut muy prematuro en la cumbia, ya que es una industria complicada en poder hacerse un nombre y ganarse el cariño del público.

“Es un cantante aceptable, tiene un rango de voz que es normal. Es estándar. Él no puede jugar con su voz, yo le he escuchado muchas veces a él cantar la cumbia, porque él de frente se ha ido a la cumbia, ya no ha tenido experiencia con otras canciones y cantar la cumbia es difícil, aunque parezca fácil”, sostuvo.