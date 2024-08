Laura Bozzo se somete a tratamiento con colágeno: "La edad está en el espíritu"

Laura Bozzo, la popular conductora de televisión, ha revelado que se sometió a un tratamiento con colágeno en Perú para lucir más joven que nunca. A sus 73 años, Bozzo contó en una entrevista para el programa de espectáculos La Mesa Caliente que decidió inyectarse colágeno para revitalizar su piel y levantar su rostro. "Me veo distinta porque ya tenía los ojos muy caídos. Esto es un tratamiento rejuvenecedor en el que te inyectan colágeno para activar unas células. Recién se va a ver el resultado en una o dos semanas", explicó Bozzo.

PREPARATIVOS PARA UN REGRESO ESTELAR

Además de compartir los resultados de su tratamiento, Laura Bozzo anunció que esta renovación estética forma parte de sus planes para participar en La casa de los famosos All Star en México, el próximo año. La conductora mencionó que en la segunda fase del tratamiento se someterá a un corte, pero descartó la posibilidad de realizarse cirugías estéticas radicales. "A mí no me gustan las artistas que se cambian la cara y después parecen otras personas. Eso a mí me parece horrible", expresó Bozzo.

LAURA BOZZO Y SU MENSAJE A LAS MUJERES

En una declaración dirigida a sus seguidoras, Laura Bozzo quiso transmitir un mensaje de empoderamiento y autoestima. "Quiero que las mujeres no sientan que los años las van a acabar. Hay que ponerles vida a los años", afirmó. La presentadora también compartió en su cuenta de Instagram imágenes del resultado de su tratamiento, asegurando que, a pesar de su edad, se siente joven y llena de energía. "Nunca pasaré de los 50. La edad está en el espíritu, nunca lo olviden", escribió Bozzo en su publicación, donde además invitó a sus seguidores a ver su nuevo programa.

Laura Bozzo continúa siendo una figura influyente en el mundo del espectáculo, demostrando que, para ella, la juventud es una cuestión de actitud y cuidado personal.