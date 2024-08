Johnny Depp y el día que casi es arrestado en Perú: hallan pirañas, murciélagos y más en maleta

Después de una revisión rutinaria que se convirtió en una aventura digna de una película, Johnny Depp compartió en una entrevista cómo un incidente en el aeropuerto internacional Jorge Chávez con su equipaje puso a prueba su sentido del humor y la paciencia de los oficiales de seguridad. El actor, conocido mundialmente por su papel de Jack Sparrow en "Piratas del Caribe", relató en "The Graham Norton Show" un encuentro que tuvo con las autoridades aeroportuarias.

UNA INSPECCIÓN NO TAN ORDINARIA

Depp explicó que durante su estancia en el aeropuerto esperando su vuelo a Miami, sabía que llevaba algunos artículos inusuales que podrían llamar la atención. "Es una ruta interesante de Lima a Miami... Traía una bolsa suave y el guardia me pidió que la abriera, preguntando primero qué había allí", contó el actor. Su respuesta fue tan inusual como su contenido: "Pirañas disecadas y algunos murciélagos", lo que inicialmente provocó risas, pero la situación se complicó cuando abrió la bolsa.

GIRO INESPERADO

Cuando Depp abrió su equipaje, una nube de polvo blanco emergió, producto de unas vitaminas en polvo que había empacado y que se habían dispersado por todo el contenido de la bolsa, incluyendo las mencionadas pirañas y murciélagos. "Yo lo abro y resulta que había vitaminas en polvo que estaba tomando entonces y cuando la abro, explota. Había pirañas y murciélagos cubiertos en polvo blanco", explicó. Este espectáculo no solo aumentó la sospecha de los oficiales, sino que también atrajo más atención de lo necesario.

La situación se intensificó cuando los oficiales, sin creer que el polvo blanco era simplemente un suplemento dietético, comenzaron una inspección más exhaustiva. "No me creyeron que era vitamina en polvo. Todos llegaron con armas y algo así. No me creyeron", dijo Depp, describiendo cómo lo que empezó como una revisión rutinaria se transformó en un momento de alta tensión.

A pesar de la incertidumbre y la potencial gravedad de la situación, el incidente no pasó a mayores y se resolvió como una inspección de rutina. Este relato lo contó Depp hace 12 años atrás, pero cobró importancia recientemente en redes sociales por que muchos peruanos nunca supieron que el actor había estado en el país. Incluso, algunos bromearon que si esta situación habría ocurrido hoy, podría haberse convertido en un episodio de "Alerta Aeropuerto". "Debe haber algún video de Alerta aeropuerto", "Los murciélagos de Johnny Depp", "Ese día el Perú lo recordará como el día que casi arrestan al capitán Jack Sparrow por traer sus vitaminas en polvo", fueron algunos de los hilarantes mensajes en redes.