"Así es el mundo hoy en día": Matt Groening responde por "las predicciones" hechas en 'Los Simpson'

Durante el evento anual ‘D23: The Ultimate Disney Fan Event’, Matt Groening, el creador de "Los Simpson", abordó las teorías de las supuestas predicciones que su serie ha hecho sobre eventos del mundo real. Ante una audiencia de fanáticos, Groening bromeó sobre hacer futuros augurios y luego explicó que el equipo de la serie ha hecho tantos chistes a lo largo de los años que algunos coincidieron con eventos futuros por pura casualidad.

"Siempre escribimos chistes sobre lo que pensamos que es la posibilidad más absurda. Y al parecer, así es el mundo hoy en día", comentó.

NADA DE TEORÍAS CONSPIRATIVAS

El artista también aclaró que nunca hubo una intención detrás de estas coincidencias y desmintió cualquier teoría de conspiración relacionada con su persona y la serie. "No soy satanista, no soy comunista, no soy masón grado 33. Es solo diversión sana", afirmó.

Durante el evento, el creador de la familia amarilla también tocó el tema de una predicción notable de la serie donde Lisa Simpson se convierte en presidenta de Estados Unidos, algo que resonó con la actualidad política en la que Kamala Harris podría convertirse en la primera mujer presidenta tras la renuncia de Joe Biden a la reelección. Finalmente, Groening confirmó que están preparando la temporada 36 de nuevas aventuras para Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie.