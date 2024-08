“The Batman 2” con Robert Pattinson empieza su producción

Uno de los guionistas de ‘The Batman 2’ ha dado buenas noticias para todos los seguidores del Caballero de la Noche. Mattson Tomlin, quien coescribió el guion de la espera cinta, junto al director Matt Reeves, reveló que el rodaje se pondrá en marcha en 2025.

La secuela del exitoso filme de 2022 ha comenzado a tomar forma, eso luego de la postergación de su estreno, producto de las huelgas sindicales de Hollywood del año pasado.

RODAJE EMPIEZA EL PRÓXIMO AÑO

"El rodaje se llevará a cabo el año que viene. Nos estamos preparando y puedo decir que el listón no podría estar más alto. Es la secuela de la primera, pero, además, Matt no se parece a nadie más", remarcó el guionista de The Batman 2.

"Es un verdadero artista que trabaja en un mundo en el que a veces el arte no llega a florecer y está intentando hacer algo que realmente importe. Así que poder estar en el viaje y ser parte de ese proceso es increíble. Estoy entusiasmado por la película", agregó Mattson Tomlin

Cabe señalar que, The Batman 2 marcará el regreso de Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman y de Andy Serkis como Alfred, y el casi confirmado ingreso del Guasón a la saga de Cabalero de la Noche.