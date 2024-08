Soda Stereo: El primer disco de “La Trilogía del Rock” cumple 40 años

Este 27 de agosto cumple cuatro décadas el álbum con el que Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti empezaron su carrera musical, un primer trabajo con el que mundo conoció a Soda Stereo.

Soda Stereo grabó su álbum debut en los Estudios CBS en Argentina en febrero de 1984, temas como “Te Hacen Falta Vitaminas”, “Trátame Suavemente” o “Tele-K”, son algunos de los clásicos del rock en español que conforman este trabajo discográfico.

LOS PRIMEROS HITS DE SODA

El primer disco de Soda Stereo contó con la producción de Federico Moura, cantante del grupo Virus, y marcó el inicio de la carrera de una de las primeras bandas argentinas que conquistó Latinoamérica.

Entre los once temas que integran la placa Soda Stereo, rápidamente se transformaron en hits canciones como "¿Por qué no puedo ser del Jet-Set?", "Te hacen falta vitaminas"; "Trátame suavemente" (único cuya autoría no les pertenece, sino a Daniel Melero); "Un misil en mi placard". Pero de todos ellos, uno alcanzó el status de talismán cuasi sagrado para el trío: "Sobredosis de TV".

Cabe señalar que, el disco debut cuenta con la participación de Gonzalo Palacios en saxofón, por entonces integrante de Los Twist, de Daniel Melero en teclados y del propio Moura en sintetizadores.