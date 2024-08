Brunella Horna sobre presunta infidelidad de Cueva con Melissa Klug: “Pamela López tiene las pruebas suficientes”

Luego de que Pamela López revelará los nombres con los que Christian Cueva le fue infiel destacando el de Melissa Klug. La expareja de Jefferson Farfán decidió enviarle una carta notarial a López, pero esto haría replantear la decisión de la ‘Blanca de Chucuito’ tras las declaraciones de Brunella Horna.

¿QUÉ ES LO QUE DIJO LA ESPOSA DE RICHARD ACUÑA?

En declaraciones, la esposa de Richard Acuña mencionó que la aun esposa de Cueva no sale a los medios de comunicación, sino estaría tan segura de sus revelaciones, por lo que dejo abierta la posibilidad de que existen más pruebas que involucrarían al exjugador de Cienciano con Klug.

"Por lo que me comenta Pamela, yo he hablado con ella sobre este tema varias veces. Yo no lo he querido contar hasta que ella ha tomado la decisión de hacerlo, pero yo aconsejo a Melissa que deje ahí las cosas porque Pamela López no ha salido hablar por hablar. Tiene las pruebas suficientes para decir lo que dice", aseveró.

Cabe mencionar que, Melissa Klug registra dos viajes a Brasil durante el 2017. En aquel año, Christian Cueva militaba en el Sao Paulo y de acuerdo a Pamela López, el propio ‘Aladino’ le confesó que le fue infiel con Klug.