¡Siguen las revelaciones! Olinda Castañeda afirma que Christian Cueva la invitó a Brasil

Después de las revelaciones de Pamela López sobre supuestas infidelidades de Christian Cueva con diversas chicas de la farándula peruana. Olinda Castañeda, una de las féminas que fue vinculada con ‘Aladino’, no se guardó nada y realizó una serie de revelaciones.

En declaraciones, Castañeda indicó que el exjugador de Cienciano por medio de una persona cercana a su vínculo, la invitó a vacacionar en Brasil, mientras jugaba en tierras cariocas, pero rechazó la propuesta de inmediato.

“La única vez que yo he podido escuchar o leer el nombre de Christian Cueva referente a mí es cuando su mánager me escribió para ver si yo quería ir a Brasil y yo ilusamente le respondo y le dije si era para un desfile o algún evento. Me estaba invitando de vacaciones a Brasil, a lo que yo le respondo que ahí nomás, que no gracias, que se ha confundido”, manifestó.

CUEVA Y LA LISTA DE INFIDELIDADES

De acuerdo a lo compartido por su aun esposa, Pamela López, Christian Cueva habría tenido algún tipo de acercamiento con Chris Soifer (2016), Pamela Franco, Melissa Klug, Shirley Arica, Macarena Gastaldo, Alexandra ‘Chama’ Méndez, todas estas féminas presuntamente tuvieron algo con ‘Aladino’ en 2017.