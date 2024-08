Melissa Klug envía carta notarial a Pamela López por acusaciones de infidelidad: “afectan mi honor y reputación”

Melissa Klug decidió tomar acciones legales contra Pamela López tras acusarla públicamente de haber tenido una relación extramatrimonial con su esposo Christian Cueva, al que ha denunciado por agresión física y psicológica.

En la última edición del programa ‘América Hoy’ difundieron la carta notarial en la que le exige a la aún esposa del ‘Aladino’ que se rectifique de las declaraciones realizadas en el programa de Magaly Medina el pasado 20 de agosto.

“Maira Pamela López Solorzano realizó afirmaciones que no solo son infundadas, sino que también constituyen una clara difamación. En particular, usted mencionó un encuentro entre mi persona y Christian Alberto Cueva Bravo en un Airbnb, insinuando que este encuentro estaba relacionado con una supuesta infidelidad y que existían conversaciones comprometedoras entre mi persona y su esposo”, se lee en el documento.

La expareja de Jefferson Farfán calificó estas acusaciones de falsas y sostiene que afectan gravemente tanto su honor como reputación.

“Es evidente que dichas imputaciones es que resultan ser totalmente falsas, afectan gravemente mi honor y reputación”, agrega.

CHATS “COMPROMETEDORES”

López confesó a la periodista de espectáculos que el futbolista le fue infiel con la ‘Blanca de Chucuito’ a finales del 2017 y que la confrontó mucho después, en 2019 tras descubrir unos chats “comprometedores”.

“Él me confiesa que se iba a entrenar a la Videna, y en medio de esos viajes, se vuelve a encontrar a Melissa Klug para comentar el suceso que tuve conmigo; se juntaron en un Airbnb; pero anteriormente él se iba a la casa de ella, hasta conversaba con sus hijas", relató la esposa del pelotero.

Ayer, salió a la luz un chat en el que López le reclama a su esposo por las múltiples infidelidades que habría protagonizado a lo largo de su relación, de más de 10 años.

“2019: Franco, Klug, Gastaldo, Arica, Chama, etc, etc, 2018: Franco, Klug, Gastaldo, Arica, Chama, etc, etc, 2019: Franco etc y te casas sin amor, 2020: Pandemia, descansaste o ya no lo sé, 2021 selección pendejadas, 2022 relaciones pendejadas, 2023 borracheras, 2023 divorcio. ¿Miento Christian?”, le reclama Pamela López a Cueva en el chat.

“No, no mientes, yo sí reconozco mis errores y mi pendej...”, le respondió el deportista, quien iba a ser el nuevo fichaje de Cienciano.