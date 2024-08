Macarena Gastaldo, ex de Advíncula, niega romance clandestino con Cueva: “no me rompan las b***s”

El nombre de Macarena Gastaldo se ha visto envuelto en polémica tras haber sido vinculada con el futbolista Christian Cueva, quien ha sido acusado recientemente por su esposa, Pamela López, por agresión física y psicológica.

En la última edición del programa de Magaly Medina, López expuso un chat en el que le reclamaba a su esposo por las numerosas infidelidades que había protagonizado a lo largo de su relación. En esta lista se encuentra el nombre de la argentina Gastaldo, quien no dudó en pronunciarse sobre lo sucedido.

RESPUESTA DE MACARENA GASTALDO

"Pueden dejar de vincularme, por favor, con gente que no tengo nada que ver. No sé con qué fundamento aparece mi nombre en un lío ajeno. No tengo nada que ver y no me rompan las bolas, que estoy tranquila", dijo en sus historias de Instagram.

De acuerdo a los chats que presentó López, el ‘Aladino’ le habría sido infiel con diversas figuras de la farándula entre las que se encuentran: Pamela Franco, Melissa Klug, Gastaldo, Arica, la 'Chama' y Chris Soifer.