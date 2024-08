Incubus en Perú 2025: inicia preventa de entradas con los precios más bajos de Latinoamérica

Incubus, el ícono del rock alternativo ha confirmado su concierto en Lima el próximo 12 de abril, desatando una ola de entusiasmo entre los fans. El evento se llevará a cabo en el popular Costa 21 de San Miguel, un lugar conocido por albergar grandes espectáculos.

¿CUÁNTO COSTARÁN LAS ENTRADAS?

Masterlive ha fijado el precio de la entrada más económica en S/130 nuevos soles durante la preventa. Además, los clientes de Interbank pueden disfrutar de un 15% de descuento, haciéndolo un evento imperdible por su valor. Esta estrategia no solo atrae a más fans, sino que también pone a Perú en el mapa como una parada crucial para grandes actos internacionales.

Incubus no solo tocará éxitos de su aclamado álbum "Morning View", sino que también recorrerá toda su discografía, ofreciendo hits como "Drive", "Pardon Me" y "Nice to Know You". El concierto promete ser una retrospectiva de su carrera, justo en el vigésimo cuarto aniversario de uno de sus álbumes más influyentes.

¿CUÁNDO EMPIEZA Y DÓNDE COMPRAR ENTRADAS?

La preventa de entradas arranca este jueves 22 de agosto y la expectativa es alta. Los tickets estarán disponibles en Teleticket a partir de las 10:00 am, ofreciendo una oportunidad única para ver en vivo a la banda que marcó una era.