Chats que no mostró Pamela López de la conversación que tuvo con Melissa Klug: “no conoces a tu marido”

Melissa Klug se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser señalada por Pamela López de haber tenido “encuentros íntimos” en 2018 con su esposo, Christian Cueva, a quien denunció por agresiones físicas y psicológicas.

Allegados a la expareja de Jefferson Farfán señalan que los chats expuestos por López en el programa de Magaly Medina no mostraban la conversación completa. Ante esta situación, el programa ‘América Hoy' dio a conocer otra parte del intercambio de palabras que tuvieron ambas mujeres.

"Buenas tardes y que bueno que te dirijas a mí en tercera persona porque tú no conoces nada de quién soy, o cómo me trato con amigos que conozco de años. No sabes cómo soy y al parecer no conoces como es tu marido. ¿Acaso es la primera vez que encuentras mensajes de él con cosas que evidencian una infidelidad? Hasta itinerarios de vuelo han sacado en la televisión. Yo no sé qué quieres insinuar, pero en los mensajes se ve lo que hay: una amistad con confianza, sí, pero que tu marido sea muy coqueto no es mi culpa (…) como madre que eres te pido que ni menciones a mis hijas porque, como madre que eres, sabes que eso es un tema intocable", respondió ante las acusaciones de López.

"Precisamente porque yo sé lo que es una infidelidad y que te destruyan a una familia completa, no voy a decir nada más. No se lo deseo a ninguna mujer, pero por favor que sea la última vez que me metan a mí en sus problemas, que nada tengo que ver, y de inmediato corto todo tipo de confianza que le había dado como amigo a tu marido, porque yo ya hace tiempo que me dedico a tener una vida tranquila para mí y mi familia. ¡Buenas tardes, señora!", añadió la madre de Samahara Lobatón.

¿“ES PARTE DEL JUEGO”?

López habría encontrado conversaciones “comprometedoras” entre la 'Blanca de Chucuito' y el ‘Aladino’, él le habría dicho en alguna oportunidad: “Esa cosita es mía”. Ante las acusaciones, Klug le respondió al Trome que para ella todo era parte de un “juego”, alegando que ella maneja de esa forma con sus “amigos hombres y mujeres”.

“Te juro que en su momento me pareció todo parte del juego que te da la confianza de patas, y ese fue mi error. Esa famosa frase que repiten fue creo una reacción a una de mis historias de Instagram, pero yo me juego así con mis amigos hombres y mujeres, incluso a Evelyn Vela le digo esposa y ella a mí. Ahora entiendo que lo que para mí era un juego, para la otra parte era coqueteo y por eso corté todo cuando la señora me expresa su incomodidad. Repito, en ningún momento he tenido una relación que no haya pasado de lo amical con el señor Cueva”, dijo al citado diario.