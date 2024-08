Cazzu rompe su silencio: “hay un infierno prendiéndose, no quiero que me salte una chispa”

Cazzu finalmente rompió el silencio, la cantante argentina decidió alejarse de las redes sociales tras la polémica que se desató cuando Christian Nodal inició una nueva relación con Ángela Aguilar a pocos días de anunciar su ruptura con la madre de su hija Inti.

“Hace dos meses no tengo mis redes sociales en mi celular... Y nada, estoy aquí, estoy bien”, dijo la argentina en una reciente entrevista, destacando que esta decisión no ha sido tomada de forma impulsiva, sino que ha sido una medida que ejecutó para resguardarse del “infierno” que se desató en redes tras el mencionado escándalo.

“Desde hace dos meses que saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y es como que ni siquiera quiero que me salte una chispa”, agregó.

Adicionalmente, la artista argentina reconoció que actualmente no se siente atormentada por dicha situación y que posee cierto desapego de la vida digital.

“No tengo relación con las redes sociales; no tengo notificaciones, no me entero si alguien me llama”, explicó.

“Me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé, que es mi prioridad, y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera”, fue el último mensaje de Cazzu en redes sociales.

HERMANO DE ÁNGELA AGUILAR MOSTRÓ SU INTERÉS POR CAZZU

Emiliano Aguilar, hermano de la nueva pareja de Nodal, encendió las redes sociales tras manifestar su admiración por Cazzu y deseo de colaborar musicalmente con ella.

“Me cae bien, tiene buenas rolas, nunca la he conocido. Me gusta mucho su música, nunca lo he negado, sí me aventaría una colaboración con ella”, dijo el también artista en una transmisión en vivo con sus seguidores.

Como bien se sabe, Emiliano, a diferencia de sus hermanos, mantiene una relación distante con su padre, Pepe Aguilar, y ha atravesado una crítica situación económica que lo ha obligado a realizar trabajos de albañilería y plomería en Estados Unidos.

Adicionalmente, se presume que Emiliano no fue invitado al matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, celebración que ha sido catalogada como la “boda del año”.