Incubus regresa al Perú: fecha, lugar y cuándo empieza la preventa de entradas

Luego de dos años, Incubus, una de las bandas más influyentes del rock alternativo, regresa a Perú para ofrecer un espectáculo magistral. El concierto se llevará a cabo el 12 de abril de 2025 en Costa 21 de San Miguel, un evento que los fanáticos de la banda no querrán perderse.

Con temas icónicos como 'Nice to Know You', 'Privilege', 'Drive', 'Pardon Me' y 'Stellar', Incubus promete un recorrido por su extenso repertorio que ha dejado huella en la historia del rock.

PRESENTARÁN SU ÁLBUM MORNING VIEW XXIII

La banda no solo interpretará sus grandes éxitos, sino que también presentará su último proyecto, Morning View xxiii, una regrabación y replanteamiento de su álbum Morning View de 2001. Este álbum, lanzado el 23 de octubre de 2001, recibió una aclamación tanto de los fanáticos como de la crítica, consolidando a Incubus en el mundo del rock.

"Este álbum ayudó a impulsar nuestro pequeño experimento artístico llamado ‘Incubus’ en una forma de vida y aquí estamos hoy, unos 23 años después", comentó Brandon Boyd, vocalista de la banda.

VENTA DE ENTRADAS Y DESCUENTOS

La preventa de entradas para este esperado concierto comenzará el 22 de agosto en Teleticket. Los fanáticos que compren sus boletos con tarjetas Interbank podrán disfrutar de un descuento del 15%.