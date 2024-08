"Frozen 3" llegará en 2027: Disney anuncia nueva fecha y promete dos entregas más

Después de recaudar miles de millones en la taquilla con sus dos primeras entregas, "Frozen" de Disney está lejos de terminar su historia.

La directora Jennifer Lee reveló durante el Disney Entertainment Showcase que el universo de Elsa y Anna es tan rico y extenso que se justifica la creación de una tercera y una cuarta película.

Lee compartió intrigantes detalles sobre lo que podemos esperar: “Después de 'Frozen 2', todavía tenemos muchas preguntas sin responder. Ahora, entenderán por qué necesitamos dos películas para contar esta historia”, prometió la directora mientras se mostraban artes conceptuales de Elsa y compañía aventurándose por nuevos y misteriosos parajes.

Nuevas tramas y viejos conocidos

El legado de "Frozen" es indiscutible. Las películas no solo han sido un éxito de taquilla, sino que también han dejado una marca profunda en la cultura popular gracias a temas musicales como “Let It Go” y “Do You Want to Build a Snowman?”.

En esta nueva fase, Disney asegura que los veteranos compositores Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez volverán para dotar de nuevas canciones que prometen ser tan icónicas como las anteriores.

Además, el CEO de Disney, Bob Iger, confirmó que Jennifer Lee no solo está trabajando en "Frozen 3", sino también en una potencial "Frozen 4", elevando las expectativas a un nuevo nivel.

Más allá de Arendelle: un futuro lleno de magia y aventura

En paralelo a los preparativos de "Frozen 3" y "Frozen 4", Disney también anunció una serie de proyectos emocionantes. Desde "Hoppers" de Pixar, que explorará el intercambio de cuerpos y el entendimiento de los animales, hasta secuelas anticipadas como "Moana 2" y "Zootopia 2".

Sin olvidar, claro está, los proyectos de live action como "Lilo y Stitch" y las grandes producciones de "Mufasa: El Rey León" y "Blanca Nieves", que se espera lleguen a los cines en diciembre de 2024 y marzo de 2025 respectivamente.

Estas nuevas producciones reflejan la ambición de Disney de continuar expandiendo su universo cinematográfico, aun frente a desafíos como los recientes retrasos causados por huelgas en Hollywood.