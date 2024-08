¡Insólito! Alejandra Baigorria pone en pausa su boda con Said Palao: "No estoy pensando en eso"

Alejandra Baigorria, reconocida empresaria y figura de la farándula peruana, ha generado un revuelo mediático tras anunciar que ha decidido pausar su boda con Said Palao.

A pesar de que su compromiso sigue en pie, Baigorria confesó que, por ahora, otras responsabilidades ocupan su tiempo y energía.

Compromiso en pausa, trabajo en marcha A inicios de 2024, Baigorria vivió un momento de ensueño cuando Said Palao le pidió matrimonio en un escenario paradisiaco en Filipinas. Sin embargo, en declaraciones recientes al programa 'Más Espectáculos', la empresaria aclaró que, aunque la propuesta sigue vigente, su boda no es una prioridad en este momento.

"Tengo mucho trabajo, de un lado a otro, que ni siquiera he definido mi vestido", comentó, dejando claro que el compromiso continúa, pero el enfoque está en su carrera.

SIN PRISAS

Enfocada en el presente y sin prisas La decisión de Alejandra Baigorria de posponer su boda ha sorprendido a muchos, especialmente porque en los últimos meses había habido mucha expectativa sobre el evento. Sin embargo, la empresaria explicó que el trabajo y otras responsabilidades han hecho que su enfoque cambie.

"No es que 'chotee' la boda, es que me estoy enfocando en otras cosas y también me ayuda a no estar ansiosa", afirmó, subrayando su deseo de manejar el proceso con calma y sin presiones.