Stefano Peschiera confirma que está soltero y habla de sus antiguas relaciones: "soy una persona romántica"

Stefano Peschiera, además de devolverle la gloria olímpica al Perú tras ganar una medalla de bronce en vela en París 2024, se ha robado el corazón de más de una fanática.

En una entrevista con Milagros Leiva, el velerista peruano confirmó que está soltero y que le encantaría tener a su lado una compañera.

“(¿Podemos decir que falta el amor?) Yo creo que sí, tengo el amor de mis padres, de mis amigos, pero yo sí soy una persona romántica y me encantaría tener una compañera, la correcta a lado, pero voy a seguir buscando o de repente ya no, ya va a llegar", respondió.

Adicionalmente, sostuvo que es un hombre que tiene mucha fe y que las buenas energías que lo rodean, al igual que su conciencia limpian, han permitido que gane su adorada presea de bronce.

“Las cosas se han ido alineado, tengo mucha fe y respeto los tiempos, y hoy en día lo que ha hecho que gane la medalla es que tengo la conciencia limpia y que tengo buenas energías rodeándome, estoy feliz con eso”, agregó.

¿RELACIONES A DISTANCIA?

El velerista abrió su corazón y habló sobre los sacrificios que deben enfrentar los deportistas de alto rendimiento, dando a conocer que nunca ha tenido una relación que no sea a distancia.

“La vida de deportista y de un velerista es bien difícil, muy sacrificada como te lo dije antes (¿qué ha sido lo que más te ha costado?) Creo que nunca he tenido una relación amorosa que no sea distancia. Las relaciones a distancia, ¿cuál es el dicho? (amor de lejos felices los cuatro), una cosa así (¿pero no eres infiel?), no.”, dijo Peschiera, quien precisó que antes de ir a París 2024 terminó una relación larga y afirma que le costó mucho.