Samantha Batallanos sobre Jonathan Maicelo: “tiene muchos traumas y carencias que arrastra de la niñez"

Samantha Batallanos ha vuelto a ser blanco de críticas tras darse a conocer su reconciliación con el boxeador Jonathan Maicelo, a quien acusó en su momento de agredirla física y psicológicamente.

En una entrevista para el diario Trome, la modelo reveló que está pensando en asistir a terapia, alegando que anímicamente no se siente muy bien.

“Estoy hablando con mi familia sobre asistir a terapia, ellos me están ayudando bastante. Anímicamente no me siento tan bien, siento que como si todo esto fuera un atropello hecho por mí misma. Espero (que ir a terapia) me ayude, porque antes fui, pero nunca sentí que valía la pena. Deseo encontrar alguien de verdad profesional que me ayude”, dijo al ser consultada sobre los comentarios que hizo Janet Barboza, la conductora mencionó que no la ve bien desde que volvió con Maicelo.

Al ser consultada sobre si han retomado la relación con el deportista sostuvo que: “En todo sentido estamos tranquilos, juntos, apoyándonos”.

“AL PRIMER GRITO ME REGRESO A MI CASA”

La modelo justificó el comportamiento del boxeador alegando que tiene muchos traumas y carencias que arrastra de la niñez; no obstante, asegura que si él le vuelve a gritar no dudará en devolverse a su casa.

“Sí, lo que pasa es que él tiene muchos traumas y carencias que arrastra de la niñez, está yendo a terapia y yo también, pero sabe que al primer grito me regreso a mi casa y chau. Todo el mundo nos dice que nos separemos, pero las cosas se han dado así”, respondió tras la pregunta sobre si el deportista siente amor por ella.