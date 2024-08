Natalia Otero arremete contra usuaria que criticó su cambio físico: “Tu comentario es una mier**”

La exchica reality Natalia Otero no se quedó callada ante el desafortunado mensaje de una usuaria en redes sociales, quien la cuestionó por su apariencia física actual.

“Estás bien vieja, arréglate un poco esas líneas de la frente”, fue el mensaje que le envío una mujer a la argentina.

¿QUÉ LE RESPONDIÓ OTERO?

La exchica reality, que esta próxima a cumplir 40, años subió a sus historias de Instagram lo que respondió a dicho mensaje, catalogando a la usuaria de “gente de mi***”.

“¿Vos pensás que no tengo espejo en mi casa o que no me las veo? Y sí estoy a un mes de mis 40, pero tu comentario es una mi***”,se lee.

Luego de difundir esta conversación, Otero reflexionó sobre los comentarios malintencionados y el impacto que podrían tener en una persona con “problemas de autoestima” o depresión.

"A lo que voy es, ¿por qué mier*** escribís eso? Ponele que soy una persona depresiva o tengo problemas de autoestima, gracias a Dios no los tengo, pero por ahí me hace mi***", agregó.