Ana Paula Ganoza: influencer que ganaría 4 mil soles mensuales compra casa de S/ 3.3 millones, ¿qué se sabe?

La influencer Ana Paula Ganoza Loya, esposa del exgobernador regional de La Libertad, Luis Valdez Farías, ha sido blanco de múltiples cuestionamientos luego de que saliera a la luz que adquirió por subasta una casa en La Molina, valorizada en más de 3 millones de soles.

Dicha compra ha desatado sospechas sobre la vida de lujos de la creadora de contenidos, ya que, según el portal periodístico El Foco, no reporta ingresos mensuales mayores a 4 mil soles y tiene deudas en el sistema bancario que suman 108 mil soles.

De acuerdo al citado medio, la vivienda ubicada en la zona de Camacho le pertenecía al exgobernador regional del Callao, Félix Moreno, quien cumple condena en Piedras Gordas. Inicialmente, fue ofrecida a 2.3 millones de soles, pero luego fue comprada por la esposa del secretario general de APP a 3.3 millones de soles.

VIDA LLENA DE LUJOS

Tras estos cuestionamientos, programas de espectáculos han destacado que la creadora de contenido suele vestir con prestigiosas marcas como Chanel, Gucci, Prada, Louis Vuitton o Yves Saint Laurent, además de joyas que podrían superar los 15 mil dólares.

“Me veo en la obligación de rechazar toda insinuación orientada a minimizar mi esfuerzo como mujer trabajadora y emprendedora. Debo manifestar que como toda mujer y madre de familia tengo sueños. Es por ello que, como toda familia y producto de nuestro esfuerzo y trabajo, y después de 10 años juntos, mi esposo y yo decidimos adquirir un inmueble. Él está seguro de que las mujeres jamás deben ser sometidas económicamente, y está convencido de que nuestra obligación como padres es darle seguridad y bienestar a nuestro hijo. ¡Es algo que valoro mucho!”, se lee en un comunicado de la influencer.

De acuerdo a Infobae, la influencer fundó la marca ‘Ponte Bonita’ con 5 mil soles y, según El Foco, ganaría entre 3 mil y 4 mil soles por su actividad como influencer en redes sociales.

¿QUIÉN FINANCIÓ LA CASA?

El exgobernador regional de La Libertad se pronunció sobre las acusaciones contra su esposa y aseguró que él mismo financió la compra del inmueble, precisando que todo el proceso está documentado y bancarizado; no obstante, cuestionó al portal El Foto por humillar a su pareja y calificó estas acciones como una “violación de los derechos de la mujer”.

“Yo soy quien ha financiado esa vivienda, pero ella no depende de mí. Trabaja hasta altas horas de la noche para generar sus propios ingresos y puede tener su propio patrimonio. Para comprar esta casa, he tomado créditos bancarios, además de créditos personales, y todo está documentado con firmas notariales y bancos de por medio. Mi esposa fue la víctima de este informe. Todo está documentado. Hace cuatro años que ya no soy servidor público, y están poniendo en riesgo la integridad de mi familia. He recibido amenazas; no solo exponen a mi esposa, sino también a mi hijo y la dirección de mi vivienda”, dijo el secretario general de APP a Canal N.