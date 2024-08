Lo quieren fuera de BTS: piden expulsión de Suga tras ser detenido por conducir en estado de ebridad

El fandom de BTS se encuentra dividido tras un accidente que involucra a Min Yoongi, conocido como Suga, quien fue sorprendido conduciendo en estado de ebriedad. El suceso, que ocurrió la noche del 6 de agosto cerca de su domicilio en Seúl, ha generado un escándalo debido a que Suga perdió el control de su scooter eléctrico y fue detenido por la policía tras dar positivo en la prueba de alcoholemia.

PIDIÓ DISCULPAS

La comisaría de Yongsan, donde ocurrió el incidente, confirmó que los niveles de alcohol en sangre de Suga superaban ampliamente el límite legal. En respuesta a este hecho, el rapero y idol de k-pop de 31 años ha pedido disculpas públicamente a través de la plataforma Weverse, expresando su arrepentimiento y asumiendo la responsabilidad completa de sus actos. "Me siento muy apenado y me disculpo por comunicarles una noticia tan decepcionante", declaró Suga, y añadió que no había víctimas ni daños materiales a terceros, pero reconociendo la gravedad de su error.

Sin embargo, el hecho ha llevado a más de un seguidor y a internautas a cuestionar su permanencia en el grupo. El 13 de agosto, se reportó una protesta frente a la sede de HYBE en Yongsan-gu, Seúl, donde se colocaron coronas de flores pidiendo la salida del artista.

Big Hit Music, la agencia detrás de BTS, también ha emitido declaraciones lamentando el incidente y aclarando algunos malentendidos respecto al tipo de vehículo involucrado. Según la agencia, se trató de un error de comunicación interno que llevó a descripciones iniciales inexactas sobre la unidad que conducía Suga.