Â¿Magaly Medina y su esposo protagonizan acalorada discusiÃ³n en pÃºblico?

Este fin de semana, la conductora Magaly Medina y su esposo, Alfredo Zambrano, fueron los protagonistas de un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales. La pareja asistió a una competencia automovilística para apoyar al esposo e hijo de María Pía Copello, pero lo que comenzó como un tranquilo día de entretenimiento, terminó en una aparente y acalorada 'discusión' captada en video.

Durante el evento, María Pía Copello, amiga cercana de Magaly, grabó con su cámara un momento que decidió compartir en la cuenta de TikTok de la conductora de 'Magaly TV, La Firme'. En el video, se observa a Magaly Medina y Alfredo Zambrano en lo que aparenta ser una discusión, sorprendiendo a muchos ya que la pareja suele mostrar su felicidad en redes sociales. Sin embargo, la verdad detrás de esta 'discusión' era mucho más ligera de lo que parecía a simple vista.

UN MOMENTO DE HUMOR

La aparente discusión, como se revela en el video, fue una broma ideada por la propia Magaly Medina. En la leyenda que acompañó el clip, la conductora escribió con humor: "Cuando quieres mecharte con tu marido, pero él no colabora". Esto dejó en claro que no había ningún conflicto real, sino que era un momento de humor entre la pareja. María Pía Copello, quien grabó la escena, no pudo contener la risa, y su reacción añadió un toque aún más cómico al video.

El video no tardó en viralizarse en las redes sociales, generando una ola de comentarios y reacciones. Los usuarios destacaron la dinámica de la pareja y el sentido del humor de Magaly, con comentarios jocosos como: "Se arreglaron en dos segundos, así deberían ser todas las parejas", "Ella es la que manda en la relación", y "Su esposo queriendo arreglar todo con un beso".