Rubén Blades: Homenaje al icono latino en el Lincoln Center de Nueva York

El Lincoln Center ha destacado que Rubén Blades "revolucionó la música latina haciéndola un vehículo para las historias enfocadas en la justicia social".

Con 23 premios Grammy y tres nominaciones al Emmy, Blades ha utilizado su música para narrar las experiencias vividas de la gente en toda Latinoamérica, convirtiéndose en una figura emblemática de la lucha social.

A partir del 15 de octubre, el Lincoln Center dará inicio a una serie de eventos en honor a Blades, comenzando con una exposición en la New York Public Library for the Performing Arts.

Esta muestra seguirá su carrera artística a través de objetos personales, desde sus inicios en la revolución de la salsa en la década de 1970 hasta sus colaboraciones más recientes con otros géneros musicales.

CONCIERTOS EN HONOR A BLADES

En el ámbito musical, Rubén Blades encabezará dos conciertos en Jazz at Lincoln Center los días 18 y 19 de octubre, acompañado por la formación brasileña Boca Livre y la costarricense Editus Ensemble. Estos eventos prometen ser una celebración de su legado musical y su influencia en la música latina.

Además, el 30 y 31 de marzo de 2025, Blades estrenará en Estados Unidos su musical 'Maestra Vida' junto a la Filarmónica de Nueva York. Este estreno es una muestra más del reconocimiento a su talento y visión artística, reafirmando su lugar en la historia de la música y las artes.

El Lincoln Center realiza este reconocimiento cada año a un "artista extraordinario cuyo impacto, visión y valores abarcan el poder transformador de las artes". Situado en el oeste de Manhattan, el Lincoln Center es un referente mundial en la promoción de las artes y la cultura.