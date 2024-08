Melissa Klug tras rechazo de medidas de protección contra Farfán: “Es algo muy raro que esto suceda”

El Poder Judicial, a través del 9º Juzgado de Familia de Lima Este, ha rechazado el pedido de otorgar medidas de protección contra Jefferson Farfán en favor de su hijo Adriano. Melissa Klug, actual pareja de Jesús Barco, expresó su descontento con la decisión y anunció que apelará lo más pronto posible.

"Definitivamente hemos apelado porque mi hijo ahora es cuando más ha empezado a estar con su papá porque se sentía seguro que no iba hacerle nada (gritos, desplantes). Lo que no entendemos es cómo pueden hacer eso si la misma jueza pidió nuevamente exámenes psicológicos y yo misma pedí que también se le considerara a mi otro hijo para que pasara", dijo a ‘América Hoy’.

Asimismo, Klug cuestionó los argumentos del juzgado y afirmó no comprender la resolución, especialmente tras recibir noticias favorables en el caso días antes.

"Es algo muy raro que esto suceda cuando hay menores de edad de por medio. [La defensa de Jefferson] alegó que eso haría que ellos no puedan compartir más tiempo y no poder afianzar lazos, cuando no es medida de restricción. Es medida de protección, es para prohibir para que el padre vaya a ocasionar algún tipo de daño psicológico. Es increíble cómo funcionan las leyes", expresó.

EL CASO

A principios de 2024, Melissa Klug inició una nueva batalla legal contra Jefferson Farfán, exigiendo medidas de protección para su hijo mayor debido a supuestos maltratos psicológicos. Sin embrago, Farfán desmintió las acusaciones y afirmó que atendió debidamente a su hijo.